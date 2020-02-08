Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права», — цитирует РИА Новости Лукьянова.

Он добавил, что надежды на результаты немного из-за двойных стандартов.

«Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем», — добавил он.

30 января исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и глава Sputnik Эстония Елена Черышева встретились с руководителем международной правозащитной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристофом Делуаром.