Вышинский и глава Spuntik Эстония встретились с руководителем RSF
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, встреча прошла в посольстве России во Франции, в ходе неё Вышинский и Черышева рассказали о давлении на Sputnik Эстония. Вышинский отметил, что ситуация напоминает его личную.
«Только одно отличие: меня арестовали, а коллег предупредили, что могут арестовать. Это очень тревожный факт, особенно на территории ЕС», — заявил он.
В свою очередь, Делуар сообщил, что получил письмо о ситуации со Sputnik Эстония, организация её изучает и вскоре даст официальный ответ.
Ранее Вышинский передал представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дуне Миятович справку по ситуации со Sputnik Эстония и список журналистов, преследуемых на Украине.
1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме. Сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.