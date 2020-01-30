Вышинский и глава Spuntik Эстония встретились с руководителем RSF

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и глава Sputnik Эстония Елена Черышева встретились с руководителем международной правозащитной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристофом Делуаром.

Как передаёт РИА Новости, встреча прошла в посольстве России во Франции, в ходе неё Вышинский и Черышева рассказали о давлении на Sputnik Эстония. Вышинский отметил, что ситуация напоминает его личную.

«Только одно отличие: меня арестовали, а коллег предупредили, что могут арестовать. Это очень тревожный факт, особенно на территории ЕС», — заявил он.

В свою очередь, Делуар сообщил, что получил письмо о ситуации со Sputnik Эстония, организация её изучает и вскоре даст официальный ответ.

Ранее Вышинский передал представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дуне Миятович справку по ситуации со Sputnik Эстония и список журналистов, преследуемых на Украине.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме. Сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.