Вышинский рассказал представителю ОБСЕ о ситуации со Sputnik Эстония
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- РИА Новости
«Надеюсь, что вам не безразлична судьба журналистов на Украине и в Европе», — цитирует РИА Новости Вышинского.
Также он передал письмо от агентства, направленное председателю Совета Европы.
«Я благодарю вас за поддержку и за встречу», — добавил журналист.
Ранее Кирилл Вышинский заявил о надежде на активную работу российской делегации в ПАСЕ по конфликту вокруг Sputnik Эстония.
1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.
Отмечалось, что сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.