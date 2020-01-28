Вышинский рассказал представителю ОБСЕ о ситуации со Sputnik Эстония

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дуне Миятович справку по ситуации со Sputnik Эстония и список журналистов, преследуемых на Украине.

«Надеюсь, что вам не безразлична судьба журналистов на Украине и в Европе», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Также он передал письмо от агентства, направленное председателю Совета Европы.

«Я благодарю вас за поддержку и за встречу», — добавил журналист.

Ранее Кирилл Вышинский заявил о надежде на активную работу российской делегации в ПАСЕ по конфликту вокруг Sputnik Эстония.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.

Отмечалось, что сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.