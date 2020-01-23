Вышинский рассчитывает на усилия России в ПАСЕ по Sputnik Эстония

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Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил о надежде агентства на активную работу российской делегации в ПАСЕ по конфликту вокруг Sputnik Эстония.
Вышинский рассчитывает на усилия России в ПАСЕ по Sputnik Эстония
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«У нас много надежд на то, что наши усилия дадут определённую реакцию. Одна из этих надежд связана с активностью нашей парламентской делегации в ПАСЕ. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку наших парламентариев», — сообщил Вышинский РИА Новости.

Как он отметил, позитивным финалом конфликта стало бы возвращение здравого смысла в действия эстонских властей.

«Цивилизованные люди, когда допускают ошибки (а мы считаем, что это ошибка), исправляют их, а потом извиняются. Но нас больше всего волнует, чтобы была исправлена ошибка, чтобы было торжество здравого смысла», — подчеркнул Вышинский.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что российская делегация на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поднимет вопрос о свободе СМИ в Европе и ситуации со Sputnik Эстония.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.

Отмечалось, что сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

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