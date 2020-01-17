Лавров назвал действия Эстонии в отношении Sputnik возмутительными

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И. о. главы МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония.
Лавров назвал действия Эстонии в отношении Sputnik возмутительными
  • РИА Новости

«Что касается конкретных действий в отношении Sputnik — я считаю, это возмутительно. Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ», — заявил Лавров.

По его словам, то, что Евросоюз ничего не может сделать, — «это очередное пятно на репутации ЕС».

«Таких пятен мы уже немало видели», — отметил Лавров.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию со Sputnik Эстония, напомнил, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинкском акте — заключительном акте первого саммита глав и правительств государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходил в Хельсинки в 1975 году.

1 января Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.

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