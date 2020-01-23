Россия поднимет в ПАСЕ вопрос о ситуации со Sputnik Эстония

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что российская делегация на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поднимет вопрос о свободе СМИ в Европе и о ситуации со Sputnik Эстония.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. «Мы планируем информировать докладчика и других коллег по поводу дискриминации Sputnik Эстония и нарушения прав журналистов на Украине», — заявил Толстой. Ранее посольство России прокомментировало ситуацию вокруг Sputnik Эстония, выразив надежду на то, что эстонская сторона вспомнит о международных обязательствах по обеспечению свободы слова и даст сотрудникам агентства вернуться к работе. 1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме. Сообщалось, что сотрудники агентства вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.