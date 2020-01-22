Посольство России прокомментировало ситуацию со Sputnik Эстония

Посольство России в Эстонии прокомментировало ситуацию вокруг эстонского бюро агентства Sputnik.

«С 1 января в результате неприкрытого давления эстонских властей прекращена деятельность таллинского бюро российского информационного агентства Sputnik. Многотысячная аудитория зрителей и слушателей этого канала лишилась возможности получать объективную, отвечающую всем канонам журналистской этики информацию», — указала дипмиссия.

Как отметило посольство, российские дипломаты, а также глава МИД России Сергей Лавров уже неоднократно высказывали своё возмущение действиями властей Эстонии, «которые идут вразрез с декларируемыми и защищаемыми в Европе ценностями».

Соответствующие призывы прозвучали и со стороны представителей ОБСЕ, Совета Европы и Европейской федерации журналистов.

Дипломатическое представительство отметило, что с подобной оценкой согласны и многие граждане Эстонии.

«Хотелось бы, чтобы эстонская сторона вспомнила о взятых на себя международных обязательствах по обеспечению свободы слова, дав возможность сотрудникам Sputnik Эстония вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей», — указали в посольстве.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.

Сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования.