В Совфеде оценили ситуацию с преследованием журналистов в Прибалтике

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT преследование журналистов в Латвии и Эстонии.

Парламентарий пояснил, что является сторонником жёстких и адекватных мер, когда речь идёт о свободе слова, о «возможности наших журналистов действовать в третьих странах и доносить объективную и достоверную информацию до своих слушателей и читателей».

«Это выходит за рамки всех общепринятых в Европе высоких ценностей. Если Прибалтийские страны заявляют, что они часть европейского сообщества и разделяют европейские ценности, то, как известно, свобода СМИ, свобода журналистской деятельности — это один из столпов», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, таким действиям нужно «давать очень резкую оценку», а также «показывать, что это двойные стандарты».

«И действительно европейское сообщество почему-то в одних случаях демонстрирует любовь к свободе слова, а в других случаях закрывает глаза на явную дискриминацию. А второе — я полагаю, что нужно включать механизм и санкции против конкретных чиновников соответствующих стран... Чем жёстче мы будем реагировать, не оставляя без внимания ни один случай таких гонений на наших и местных журналистов, тем, наверное, это будет более справедливо и результативно», — заключил Морозов.

Ранее посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме. Сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.

Также 20 ноября 2019 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов. В связи с этим Россия выразила обеспокоенность и призвала спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на это.