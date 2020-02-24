Захарова прокомментировала слова прокурора о свидетеле по делу MH17

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление нидерландского прокурора Фреда Вестербеке о наличии свидетеля запуска ракеты «Бук» по делу о крушении летевшего рейсом МН17 Boeing 777 в 2014 году.
Захарова прокомментировала слова прокурора о свидетеле по делу MH17
  • РИА Новости

«Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...» Противно. Из трагедии устроили балаган», — написала дипломат в Facebook.

Ранее нидерландский прокурор Фред Вестербеке сообщил, что у Совместной следственной группы по делу о крушении МН17 есть свидетель запуска ракеты «Бук»

3 февраля стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17.

В Совместной следственной группе по расследованию крушения заявляли о четырёх подозреваемых. В МИД России обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению называли голословными.

Подробнее — в материале RT.

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