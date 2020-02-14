В конгрессе заявили о недостаточных основаниях для убийства Сулеймани

Американский конгрессмен Элиот Энгель, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не смогла обосновать убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом говорится в заявлении конгрессмена, опубликованном на сайте комитета.

«Администрация направила в конгресс требуемый законом доклад по юридическому и политическому обоснованию удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Этот официальный доклад напрямую противоречит ложным заявлениям президента о том, что он принял решение ударить по Ирану, чтобы предотвратить неминуемое нападение на персонал и посольства США», — заявил Энгель.

По его словам, в объяснениях администрации не упоминается никаких неизбежных угроз, а сам документ показывает, что оправдание, которое президент представил американскому народу, оказалось ложным.

Как отметил конгрессмен, чтобы избежать необходимости оправдывать свои действия перед конгрессом, администрация «ложно утверждает, что конгресс уже давал разрешение на использование военной силы», обоснованное резолюцией 2002 года о войне в Ираке.

«В 2002 году разрешение было получено в связи с делом Саддама Хуссейна. Этот закон не имеет ничего общего с Ираном или иранскими правительственными чиновниками в Ираке. Предположить, что 18 лет спустя это разрешение может оправдать убийство иранского чиновника, — значит расширять закон далеко за пределы намерений конгресса», — говорится в сообщении Энгеля.

Политик подытожил, что решение убить Сулеймани привело к росту напряжённости в отношениях с Ираном и поставило США в рискованное положение быть втянутыми в войну, которая не нужна американскому народу.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде.

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, иранский военный и его сторонники «готовили убийство большого числа американских дипломатов и солдат».

Сам американский лидер Дональд Трамп говорил, что Сулеймани якобы готовил взрыв одного из посольств США.

После этого госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтон не обладал точными данными относительно места и времени возможной атаки иранского генерала на американские объекты. Также конкретных доказательств о подготовке нападений не видел глава Пентагона Марк Эспер, хотя он разделяет мнение главы государства, что такие нападения, «вероятно», могли подготавливаться.

По словам генпрокурора США Уильяма Барра, Сулеймани «определённо являлся легитимной военной целью» и операция по его убийству была «законным актом самообороны».

В Тегеране назвали удар США актом международного терроризма. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала. Также иранские чиновники заявили о намерении подать иск в международный суд на президента США.