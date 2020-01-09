Трамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США
- Reuters
Трансляцию выступления Трампа вёл C-Span.
«Скажу так: мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — заявил он.
Также он заявил, что ещё одной причиной убийства Сулеймани стала гибель и ранение американских военных за неделю до этого.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Сулеймани и его соратники «готовили убийство большого числа американских дипломатов и солдат».
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада.
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.