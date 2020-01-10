Помпео признал отсутствие точных данных о планируемой Сулеймани атаке
- Reuters
«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — сказал он.
Помпео подчеркнул, что существовала «реальная возможность» такой атаки и американский президент Дональд Трамп принял «верное решение».
Ранее палата представителей США одобрила резолюцию об ограничении полномочий Трампа на ведение войны с Ираном без разрешения законодателей.
Генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о подготовке Сулеймани и его сторонниками «убийства большого числа американских дипломатов и солдат».