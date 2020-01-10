Помпео признал отсутствие точных данных о планируемой Сулеймани атаке

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News признал, что Вашингтон не обладал точными данными относительно места и времени возможной атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты, когда принял решение провести операцию по его ликвидации в Ираке.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — сказал он.

Помпео подчеркнул, что существовала «реальная возможность» такой атаки и американский президент Дональд Трамп принял «верное решение».

Ранее палата представителей США одобрила резолюцию об ограничении полномочий Трампа на ведение войны с Ираном без разрешения законодателей.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о подготовке Сулеймани и его сторонниками «убийства большого числа американских дипломатов и солдат».