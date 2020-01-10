В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.

Как уточняет ТАСС, документ поддержали 224 конгрессмена, ещё 194 высказались против.

Резолюция также направлена в сенат США.

Ранее спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены обязаны выполнить обязанность по защите граждан США.

В ночь на 3 января при ракетном обстреле США в окрестностях аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани.

8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство Сулеймани и нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.