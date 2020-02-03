Британия «серьёзно изучит» идею Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН

Великобритания намерена изучить предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также планирует обсудить эту инициативу с другими странами. Об этом сообщила британский посол в России Дебора Броннерт.

«Мы получили письмо с соответствующим предложением вечером 24 января и, конечно, серьёзно изучим такую возможность и обсудим эту идею с другими (странами-участницами. — RT)», — сказала дипломат в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Ранее американский посол в России Джон Салливан сообщил, что Соединённые Штаты получили предложение Путина о проведении саммита.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил встретиться лидерам этих стран для серьёзного разговора.

Россия направила странам — постоянным членам СБ ООН послание с детализацией идеи о саммите.

Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал данную инициативу. Позднее в Пекине также выразили готовность к встрече. В Лондоне заявили, что ожидают деталей по данному предложению.