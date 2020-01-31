В США изучают предложение Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН

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Соединённые Штаты получили предложение российского президента Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, оно изучается, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
В США изучают предложение Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН
  • РИА Новости

«Могу подтвердить, что мы получили предложение президента Путина, оно находится на рассмотрении в Вашингтоне», — цитирует дипломата Интерфакс.

Салливан добавил, что с момента своего основания в Сан-Франциско в 1945 году ООН является «основным форумом для дискуссий пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН».

«Мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми членами Совета Безопасности на постоянной основе и продолжим это делать независимо от того, где будут проходить эти обсуждения», — подчеркнул посол.

Ранее в Кремле заявили, что Россия направила странам — постоянным членам СБ ООН послание с детализацией идеи о саммите.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил встретиться лидерам этих стран для серьёзного разговора.

Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал данную инициативу.

Позднее в Пекине также выразили готовность к встрече. В Лондоне заявили, что ожидают деталей по данному предложению.

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