Минобороны КНР направило 1400 военных медиков в спецгоспиталь в Ухани

Министерство обороны Китая направило 1400 военных медиков в госпиталь «Хошэньшань» в Ухани для лечения заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«С одобрения (лидера КНР. — RT) Си Цзиньпина, председателя Центральной военной комиссии, армия привлекла 1400 человек медицинского персонала для выполнения задач по лечению новой коронавирусной инфекции в специализированной больнице с 3 февраля», — говорится в заявлении ведомства.

Среди привлечённых специалистов — врачи военно-медицинских институтов сухопутных войск, ВВС, ВМС, объединённых сил тылового обеспечения, а также эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Военно-медицинского научно-исследовательского института при Академии военных наук НОАК.

Спецгоспиталь сможет с 3 февраля принять на лечение 1 тыс. пациентов с подтверждённым диагнозом. Больница оснащена отделениями интенсивной терапии, инфекционного контроля, осмотра, специальной и лучевой диагностики.

Ранее сообщалось, что спецгоспитали для заражённых коронавирусом «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» в Ухани начнут принимать пациентов 3 и 6 февраля.

Их строительство началось 23 и 25 января.

Китайские власти также направили в город 1230 врачей для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.