Спецгоспитали для лечения коронавируса в Ухани заработают 3 и 6 февраля
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил мэр города Чжоу Сяньван.
«Госпиталь «Хошэньшань» планируется сдать в эксплуатацию 2 февраля, принимать пациентов на лечение он начнёт с 3 февраля. Госпиталь «Лэйшэньшань» планируется сдать в эксплуатацию 5 февраля, принимать пациентов на лечение он начнёт с 6 февраля», — сказал он.
23 января в Ухани началось строительство первого специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV. Через два дня в городе приступили к строительству второго такого медучреждения.
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