Спецгоспитали для лечения коронавируса в Ухани заработают 3 и 6 февраля

Госпитали в китайской Ухани, которые строят в рекордно короткие сроки специально для борьбы с новым типом коронавируса, начнут принимать пациентов уже 3 и 6 февраля.

Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил мэр города Чжоу Сяньван.

«Госпиталь «Хошэньшань» планируется сдать в эксплуатацию 2 февраля, принимать пациентов на лечение он начнёт с 3 февраля. Госпиталь «Лэйшэньшань» планируется сдать в эксплуатацию 5 февраля, принимать пациентов на лечение он начнёт с 6 февраля», — сказал он.

23 января в Ухани началось строительство первого специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV. Через два дня в городе приступили к строительству второго такого медучреждения.

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