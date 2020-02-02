Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.

Как уточняет Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) на своей странице в Twitter, об этом он заявил на встрече со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме.

Сообщается, что Хафтар «подтвердил участие ЛНА в переговорах военной комиссии «пять на пять», которые, как ожидается, скоро начнутся в Женеве».

Ранее представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Халед Махджуб сообщил, что подготовка к первому заседанию военного комитета Ливии ещё не завершена.

19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что в комитет войдут пять представителей от Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».

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