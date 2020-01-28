В МИД России оценили ситуацию с перемирием в Ливии

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов прокомментировал ситуацию с режимом прекращения огня в Ливии.

«Как нам представляется, в целом он соблюдается. Бывают и нарушения, тем более что армии противостоят не регулярные силы, а группировки — зачастую экстремистского толка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Богданов заявил о попытках срыва режима прекращения огня в Ливии провокаторами, отметив, что у ливийских руководителей должно хватить воли его соблюдать.

19 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвали все стороны конфликта в Ливии к политическому диалогу и прекращению огня.