В МИД России оценили ситуацию с перемирием в Ливии

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Заместитель главы МИД России Михаил Богданов прокомментировал ситуацию с режимом прекращения огня в Ливии.
В МИД России оценили ситуацию с перемирием в Ливии
  • РИА Новости

«Как нам представляется, в целом он соблюдается. Бывают и нарушения, тем более что армии противостоят не регулярные силы, а группировки — зачастую экстремистского толка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Богданов заявил о попытках срыва режима прекращения огня в Ливии провокаторами, отметив, что у ливийских руководителей должно хватить воли его соблюдать.

19 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвали все стороны конфликта в Ливии к политическому диалогу и прекращению огня.

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