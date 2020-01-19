Богданов заявил о попытках срыва перемирия в Ливии провокаторами

Спецпредставитель президента России, замглавы МИД Михаил Богданов заявил о попытках срыва режима прекращения огня в Ливии провокаторами, отметив, что у ливийских руководителей должно хватить воли его соблюдать.

«Есть провокаторы, которые хотят сорвать (перемирие в Ливии. — RT), но я думаю, что у серьёзных ливийских руководителей хватит воли и возможности соблюдать прекращение огня, налаживать политический диалог, который, как мы считаем, должен носить инклюзивный характер», — передаёт ТАСС слова Богданова.

Вместе с тем он отметил, что режим прекращения огня в стране соблюдается, нарушений очень мало, отслеживание ситуации экспертами продолжается.

«Есть отдельные нарушения, потому что, к сожалению, есть недисциплинированные элементы, поэтому есть нарушения, но их очень мало... Мы исходим из того, что пока режим прекращения боевых действий соблюдается, за исключением небольших нарушений», — подчеркнул Богданов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвали все стороны конфликта в Ливии к политическому диалогу и прекращению огня.

19 января в Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию.

Отмечалось, что она пройдёт при участии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, лидера ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, президента России Владимира Путина, главы Госдепартамента США Майка Помпео, представителей Британии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ряда международных организаций.