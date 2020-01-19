В Берлине начала работу конференция по Ливии

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В Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию. Об этом информирует РИА Новости.
В Берлине начала работу конференция по Ливии
  • Reuters

Отмечается, что мероприятие проходит в ведомстве федерального канцлера, расположенном в центре Берлина.

Гостей конференции у входа в здание встречали канцлер Германии Ангела Меркель и Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ранее Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас провели встречи с руководителем ливийского правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

В конференции принимают участие Хафтар, Саррадж, российский лидер Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, представители Британии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ряда международных организаций.

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