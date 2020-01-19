Меркель и Маас провели встречи с Сарраджем и Хафтаром

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас провели встречи с руководителем ливийского правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Фаизом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью Il Messaggero выступил за ужесточение санкций в отношении тех, кто способствует продолжению вооружённого конфликта в Ливии.

Международная конференция по ливийскому урегулированию состоится в Берлине 19 января при участии Хафтара, Сарраджа, российского лидера Владимира Путина, госсекретаря США Майка Помпео, представителей Британии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ряда международных организаций.