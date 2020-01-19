Меркель и Маас провели встречи с Сарраджем и Хафтаром
- Reuters
Об этом сообщили в правительстве Германии.
«Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас провели переговоры сегодня в ведомстве канцлера ФРГ перед началом конференции по Ливии как с ливийским премьер-министром Фаизом Сарраджем, так и с генералом Халифой Хафтаром», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью Il Messaggero выступил за ужесточение санкций в отношении тех, кто способствует продолжению вооружённого конфликта в Ливии.
Международная конференция по ливийскому урегулированию состоится в Берлине 19 января при участии Хафтара, Сарраджа, российского лидера Владимира Путина, госсекретаря США Майка Помпео, представителей Британии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ряда международных организаций.