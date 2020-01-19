Италия выступила за ужесточение санкций против спонсоров войны в Ливии

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Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо в интервью Il Messaggero выступил за ужесточение санкций в отношении тех, кто способствует продолжению вооружённого конфликта в Ливии.
Италия выступила за ужесточение санкций против спонсоров войны в Ливии
  • Reuters

«Необходимо работать над механизмом санкций в отношении тех, кто продолжает питать войну в Ливии. В настоящий момент санкции предусмотрены (за нарушение. — RT) эмбарго ООН (на поставку оружия. — RT), но нужно обеспечить его полное соблюдение», — заявил он.

Также Ди Майо отметил важность исключения всего внешнего влияния на развитие ситуации.

«Ключевым моментом сегодня является укрепление режима прекращения огня», — подчеркнул он. 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность принятия коммюнике по итогам конференции по Ливии в Берлине 19 января.

Отмечалось, что в конференции примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.

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