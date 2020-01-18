Президент Египта вылетел в Германию для участия в конференции по Ливии

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел в Германию, чтобы принять участие в международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
Президент Египта вылетел в Германию для участия в конференции по Ливии
  • Reuters

«Президент Египта только что вылетел в Германию для участия в берлинской конференции по урегулированию в Ливии», — цитирует РИА Новости сообщение агентства MENA.

Отмечается, что несколько дней назад египетский лидер общался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе разговора стороны высказались против «незаконного внешнего вмешательства в дела Ливии».

Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил недовольство Ангеле Меркель в связи с тем, что Греция не была приглашена на берлинскую конференцию по Ливии.

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