Президент Египта вылетел в Германию для участия в конференции по Ливии

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вылетел в Германию, чтобы принять участие в международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.

«Президент Египта только что вылетел в Германию для участия в берлинской конференции по урегулированию в Ливии», — цитирует РИА Новости сообщение агентства MENA.

Отмечается, что несколько дней назад египетский лидер общался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе разговора стороны высказались против «незаконного внешнего вмешательства в дела Ливии».

Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил недовольство Ангеле Меркель в связи с тем, что Греция не была приглашена на берлинскую конференцию по Ливии.