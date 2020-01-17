Премьер Греции выразил Меркель недовольство из-за конференции по Ливии

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил недовольство канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с тем, что Греция не была приглашена на берлинскую конференцию по Ливии, которая состоится 19 января.

Как сообщает правительство Греции, в ходе телефонного разговора Мицотакис выразил Меркель недовольство тем, что Греция не была приглашена на берлинскую конференцию, а также свою озабоченность ситуацией в Ливии, особенно тем, как она формируется после подписания «недействительных меморандумов» между главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и Турцией.

Ранее Греция направила запрос на участие в конференции.

Согласно сообщению правительства ФРГ, в мероприятии примут участие Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, а также Организация Объединённых Наций, Европейский союз, Африканский союз и Лига арабских государств.

На конференцию приглашены глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж.

В частности, её посетят российский президент Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео.