Греция направила запрос на участие в берлинском саммите по Ливии
- © Katja Kreder
- globallookpress.com
«Мы прилагаем все усилия, чтобы участвовать — мы хотим участвовать — в любой инициативе, касающейся решения проблемы в Ливии», — цитирует РИА Новости Петсаса.
Он уточнил, что Греция намерена участвовать в инициативах на основе политического решения и что берлинский процесс является одним из таких мероприятий.
«Мы сделаем всё возможное для мира в Ливии и стабильности в нашем регионе», — добавил политик.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.