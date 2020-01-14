Греция направила запрос на участие в берлинском саммите по Ливии

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что Греция направила запрос на участие в международной конференции по ситуации в Ливии, которая пройдёт в Берлине.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы участвовать — мы хотим участвовать — в любой инициативе, касающейся решения проблемы в Ливии», — цитирует РИА Новости Петсаса.

Он уточнил, что Греция намерена участвовать в инициативах на основе политического решения и что берлинский процесс является одним из таких мероприятий.

«Мы сделаем всё возможное для мира в Ливии и стабильности в нашем регионе», — добавил политик.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.