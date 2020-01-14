Греция направила запрос на участие в берлинском саммите по Ливии

Короткая ссылка
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что Греция направила запрос на участие в международной конференции по ситуации в Ливии, которая пройдёт в Берлине.
Греция направила запрос на участие в берлинском саммите по Ливии
  • © Katja Kreder
  • globallookpress.com

«Мы прилагаем все усилия, чтобы участвовать — мы хотим участвовать — в любой инициативе, касающейся решения проблемы в Ливии», — цитирует РИА Новости Петсаса.

Он уточнил, что Греция намерена участвовать в инициативах на основе политического решения и что берлинский процесс является одним из таких мероприятий.

«Мы сделаем всё возможное для мира в Ливии и стабильности в нашем регионе», — добавил политик.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить