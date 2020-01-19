Эрдоган оценил возможность принятия коммюнике после встречи по Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность принятия коммюнике по итогам конференции по Ливии в Берлине.

«У нас нет текста коммюнике. Давайте сначала проведём конференцию и посмотрим на её результаты, тогда посмотрим, какие шаги сможем сделать, и будем их потом обсуждать», — приводит его слова перед вылетом в Берлин РИА Новости.

При этом Эрдоган выразил надежду на положительное разрешение ситуации.

«На фоне вооружённого конфликта ни о каких выборах речи идти не может», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил важность международной конференции в Берлине для урегулирования ливийского конфликта и возвращения к переговорам под эгидой ООН.

В конференции в Берлине по Ливии 19 января примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, президент России Владимир Путин, глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также международных организаций.