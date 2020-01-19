В Великобритании оценили роль встречи по Ливии в Берлине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что международная конференция в Берлине по ливийскому урегулированию является возможностью призвать все стороны конфликта в стране к возвращению к переговорам под эгидой ООН.

«Конфликт в Ливии в последние месяцы усилился и сейчас угрожает региону в целом. Данная встреча является для Великобритании возможностью вместе с международными партнёрами и странами региона поддержать усилия, направленные на обеспечение перемирия, и призвать к возвращению к переговорам под эгидой ООН», — приводит РИА Новости сообщение представителя офиса британского премьера.

Ранее сообщалось, что в берлинской конференции по Ливии примет участие президент России Владимир Путин.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Турции, Египта и ряда других стран.