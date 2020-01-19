В Великобритании оценили роль встречи по Ливии в Берлине

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что международная конференция в Берлине по ливийскому урегулированию является возможностью призвать все стороны конфликта в стране к возвращению к переговорам под эгидой ООН.
В Великобритании оценили роль встречи по Ливии в Берлине
  • Reuters

«Конфликт в Ливии в последние месяцы усилился и сейчас угрожает региону в целом. Данная встреча является для Великобритании возможностью вместе с международными партнёрами и странами региона поддержать усилия, направленные на обеспечение перемирия, и призвать к возвращению к переговорам под эгидой ООН», — приводит РИА Новости сообщение представителя офиса британского премьера.

Ранее сообщалось, что в берлинской конференции по Ливии примет участие президент России Владимир Путин.

Конференция пройдёт 19 января. На неё приглашены Халифа Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также представители России, США, Турции, Египта и ряда других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить