Боррель и глава МИД Египта призвали стороны в Ливии возобновить диалог

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Египта Самех Шукри по итогам двусторонней встречи в Берлине в преддверии международной конференции по Ливии призвали все стороны конфликта к возвращению к политическому диалогу и прекращению огня.

«Акцент на срочной необходимости прекращения огня, на том, как осуществить берлинский процесс и возобновить политический диалог», — написал Боррель в своём Twitter.

Ранее Боррель допустил участие военных Евросоюза в контроле над перемирием в Ливии.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, в свою очередь, выступил за ужесточение санкций против спонсоров вооружённого конфликта в Ливии.

Международная конференция по ливийскому урегулированию состоится в Берлине 19 января при участии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, лидера ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, президента России Владимира Путина, главы Госдепартамента США Майка Помпео, представителей Британии, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ряда международных организаций.