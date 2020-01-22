Генсек ООН назвал дату первого заседания военного комитета Ливии
- Reuters
«Надеемся, что он (комитет. — RT) сможет провести первую встречу во вторник», — приводит ТАСС его слова.
Гутерреш назвал решение о создании совместного военного комитета Ливии одним из важнейших решений конференции, которая состоялась в Берлине 19 января.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о задачах комитета. По его словам, стороны конфликта будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».