Генсек ООН назвал дату первого заседания военного комитета Ливии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что первое заседание военного комитета Ливии в формате с пятью представителями от каждой стороны конфликта состоится во вторник, 28 января, в Женеве.
Генсек ООН назвал дату первого заседания военного комитета Ливии
  • Reuters

«Надеемся, что он (комитет. — RT) сможет провести первую встречу во вторник», — приводит ТАСС его слова.

Гутерреш назвал решение о создании совместного военного комитета Ливии одним из важнейших решений конференции, которая состоялась в Берлине 19 января.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о задачах комитета. По его словам, стороны конфликта будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».

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