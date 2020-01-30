Небензя призвал прекратить подпитку конфликта в Ливии внешними игроками

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия обеспокоена нарушением оружейного эмбарго в Ливии и призывает прекратить подпитку конфликта внешними игроками.

«Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго и подчёркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками», — приводит РИА Новости слова Небензи.

По его словам, «незаконное распространение оружия в Ливии дестабилизирует обстановку в сфере безопасности как в самой стране, так и в Сахаро-Сахельском регионе».

Ранее в МИД Турции назвали Францию фактором нестабильности в Ливии.