Небензя призвал прекратить подпитку конфликта в Ливии внешними игроками
- Reuters
«Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго и подчёркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками», — приводит РИА Новости слова Небензи.
По его словам, «незаконное распространение оружия в Ливии дестабилизирует обстановку в сфере безопасности как в самой стране, так и в Сахаро-Сахельском регионе».
Ранее в МИД Турции назвали Францию фактором нестабильности в Ливии.