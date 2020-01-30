В МИД Турции назвали Францию фактором нестабильности в Ливии
- Reuters
«Основным (актором), ответственным за проблемы в Ливии с начала кризиса в 2011 году, является Франция», — цитирует дипломата AFP.
Как отмечает агентство, такая реакция последовала после заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что турецкая сторона «не сдержала слово» и не прекратила «вмешиваться в дела Ливии».
«Ни для кого не секрет, что эта страна оказала безоговорочную поддержку Хафтару, чтобы иметь право голоса в отношении природных ресурсов в Ливии», — добавил Аксой.
19 января в Берлине состоялась конференция по ливийскому урегулированию.
Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, стороны договорились о том, что будет «всеобъемлющий план урегулирования», а документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН».
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар не намерен идти на компромисс в вопросе установления режима прекращения огня в Ливии.