Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс
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«Наша поддержка законного правительства Ливии (правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны проявить здравомыслие. В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс», — приводит ТАСС слова Эрдогана.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что первое заседание военного комитета Ливии в формате с пятью представителями от каждой стороны конфликта состоится во вторник, 28 января, в Женеве.
Гутерреш назвал договорённость о создании совместного военного комитета Ливии одним из важнейших решений конференции, которая состоялась в Берлине 19 января.