Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не намерен идти на компромисс в вопросе установления режима прекращения огня в Ливии.

«Наша поддержка законного правительства Ливии (правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны проявить здравомыслие. В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что первое заседание военного комитета Ливии в формате с пятью представителями от каждой стороны конфликта состоится во вторник, 28 января, в Женеве.

Гутерреш назвал договорённость о создании совместного военного комитета Ливии одним из важнейших решений конференции, которая состоялась в Берлине 19 января.