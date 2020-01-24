Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не намерен идти на компромисс в вопросе установления режима прекращения огня в Ливии.
Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс
  • Reuters

«Наша поддержка законного правительства Ливии (правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны проявить здравомыслие. В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что первое заседание военного комитета Ливии в формате с пятью представителями от каждой стороны конфликта состоится во вторник, 28 января, в Женеве.

Гутерреш назвал договорённость о создании совместного военного комитета Ливии одним из важнейших решений конференции, которая состоялась в Берлине 19 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить