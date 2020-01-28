В ЛНА рассказали о подготовке встречи военного комитета Ливии

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Халед Махджуб сообщил, что подготовка к первому заседанию военного комитета Ливии ещё не завершена.

«Подготовка ещё не завершена», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что «дата пока не определена, она ещё согласовывается», и сообщил, что работа по подготовке ведётся в координации с ООН.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что заседание военного комитета Ливии состоится на текущей неделе.

19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что в комитет войдут пять представителей от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».