Маас анонсировал первое заседание ливийского военного комитета

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что заседание военного комитета Ливии состоится на текущей неделе.
Маас анонсировал первое заседание ливийского военного комитета
  • Reuters

«Важно то, что в течение текущей недели военный комитет проведёт первое заседание», — приводит РИА Новости заявление Мааса после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.

19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что в комитет войдут пять представителей от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».

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