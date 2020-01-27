Маас анонсировал первое заседание ливийского военного комитета

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что заседание военного комитета Ливии состоится на текущей неделе.

«Важно то, что в течение текущей недели военный комитет проведёт первое заседание», — приводит РИА Новости заявление Мааса после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.

19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что в комитет войдут пять представителей от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».