Маас анонсировал первое заседание ливийского военного комитета
- Reuters
«Важно то, что в течение текущей недели военный комитет проведёт первое заседание», — приводит РИА Новости заявление Мааса после переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Берлине.
19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о создании военной комиссии «пять на пять» по итогам конференции по ливийскому урегулированию.
Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что в комитет войдут пять представителей от командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и руководителя ливийского правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которые будут «под приглядом ооновцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым».