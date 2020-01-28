В Госдуме оценили последствия политики антироссийских санкций для сельского хозяйства

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Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам, заслуженный работник сельского хозяйства Василий Шишкоедов оценил последствия политики антироссийских санкций.
В Госдуме оценили последствия политики антироссийских санкций для сельского хозяйства
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что ограничительные меры стимулировали активность в аграрном секторе.

«Выделялись субсидии, льготное кредитование, лизинги, дотации и поддержка на гектар посевных площадей и литр молока, льготные кредиты — всё это дало возможность сельскому хозяйству развиваться», — сказал депутат.

По его мнению, рынок начал работать более устойчиво.

Как считает Шишкоедов, аграрную экономику России удалось вывести на новый уровень.

Ранее научный сотрудник НИФИ Министерства финансов России Владислав Григоров в беседе с ФАН оценил последствия политики контрсанкций в стране.

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