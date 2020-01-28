В Госдуме оценили последствия политики антироссийских санкций для сельского хозяйства
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что ограничительные меры стимулировали активность в аграрном секторе.
«Выделялись субсидии, льготное кредитование, лизинги, дотации и поддержка на гектар посевных площадей и литр молока, льготные кредиты — всё это дало возможность сельскому хозяйству развиваться», — сказал депутат.
По его мнению, рынок начал работать более устойчиво.
Как считает Шишкоедов, аграрную экономику России удалось вывести на новый уровень.
Ранее научный сотрудник НИФИ Министерства финансов России Владислав Григоров в беседе с ФАН оценил последствия политики контрсанкций в стране.