Адвокат Винника не может связаться с россиянином более 60 часов

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Зои Константопулу, адвокат задержанного в Греции россиянина Александра Винника, не может связаться с подзащитным более 60 часов.
Адвокат Винника не может связаться с россиянином более 60 часов
  • Reuters

«60 часов я не могу связаться с Александром в качестве его адвоката, чтобы исполнять свой долг по защите его прав, жизни и достоинства. 60 часов ему не разрешают сделать звонок», — написала она в Facebook.

Константопулу назвала ситуацию с Винником грубым и вопиющим нарушением прав человека и призвала к помощи правозащитные организации.

24 января сообщалось, что россиянина вывезли из Греции и поместили в парижскую больницу.

По словам адвоката Тимофея Мусатова, Винник находится в тяжелейшем состоянии, «существует риск не только для здоровья, но и для жизни».

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу Вашингтона. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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