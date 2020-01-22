Защита Винника: Amnesty International игнорирует просьбы о помощи
- Reuters
«Я очень много раз звонила господину Сакелларидису (руководитель греческого отделения Amnesty International Гавриил Сакелларидис. — RT), направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но всё как в пустоту», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее стало известно, что адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Афины в связи с нарушением прав человека и пытками.
18 января адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что Винник по-прежнему находится в одиночной камере в больнице. При этом он лишён прогулок и свиданий.
Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.