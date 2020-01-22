Защита Винника: Amnesty International игнорирует просьбы о помощи

Адвокат Зои Константопулу, которая представляет интересы задержанного в Греции россиянина Александра Винника, сообщила, что правозащитная организация Amnesty International не реагирует на просьбы заняться делом её подзащитного.

«Я очень много раз звонила господину Сакелларидису (руководитель греческого отделения Amnesty International Гавриил Сакелларидис. — RT), направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но всё как в пустоту», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Афины в связи с нарушением прав человека и пытками.

18 января адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что Винник по-прежнему находится в одиночной камере в больнице. При этом он лишён прогулок и свиданий.

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.