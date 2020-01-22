Защита Винника: Amnesty International игнорирует просьбы о помощи

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Адвокат Зои Константопулу, которая представляет интересы задержанного в Греции россиянина Александра Винника, сообщила, что правозащитная организация Amnesty International не реагирует на просьбы заняться делом её подзащитного.
Защита Винника: Amnesty International игнорирует просьбы о помощи
  • Reuters

«Я очень много раз звонила господину Сакелларидису (руководитель греческого отделения Amnesty International Гавриил Сакелларидис. — RT), направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но всё как в пустоту», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Афины в связи с нарушением прав человека и пытками. 

18 января адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что Винник по-прежнему находится в одиночной камере в больнице. При этом он лишён прогулок и свиданий. 

Россиянин был задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

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