В Ираке заявили, что не желают становиться новым полем битвы

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Иракский лидер Бархам Салех заявил, что Ирак не стремится быть ареной для новой войны.
В Ираке заявили, что не желают становиться новым полем битвы
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Президент заявил, что Ирак не хочет быть плацдармом для каких-либо враждебных действий против кого-либо из своих соседей или новым полем битвы, истощающим энергию и возможности народов», — передаёт его канцелярия.

По словам Салеха, Ирак стремится стать «стабилизирующим фактором, центром мира», сторонником совместных усилий, направленных на преодоление кризиса, чтобы народы региона могли жить в мире, стабильности и процветании.

В свою очередь, глава МИД Катара отметил важность координации и совместной работы с региональными и мировыми державами в достижении этих целей.

Стороны подчеркнули необходимость проявления сдержанности.

Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал не допустить крупномасштабных военных столкновений на Ближнем Востоке, которые могут стать катастрофой для всего мира.

3 января в ходе операции Вооружённых сил США в Ираке был убит иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани. 

Позднее Тегеран провёл операцию возмездия за убийство Сулеймани и нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

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