Президент Ирака призвал не допустить войны на Ближнем Востоке

Президент Ирака Бархам Салех призвал не допустить войны на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил в интервью журналу The New Yorker.

Салех отметил, что испытывает беспокойство по поводу того, что «Ирак будет втянут в ещё один цикл конфликта».

«Это будет иметь ужасные последствия как для самого Ирака, так и для региона в целом. Мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить сдержанность и отдалиться от грани (войны. — RT)», — подчеркнул он.

По его словам, «хорошие соседские отношения» с Ираном — в национальных интересах Ирака, конфликт с иранской стороной недопустим.

«Сейчас мы говорим о проблеме предотвращения войны и конфликтов. В этом контексте и вне этой опасной динамики суверенитет и стабильность Ирака должны стать общим интересом», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что правительство Ирака приступило к подготовке документа для реализации решения парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США.

3 января иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.