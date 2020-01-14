МИД Ирана обвинил посла Британии во вмешательстве в дела страны

МИД Ирана обвинил посла Британии Роберта Макэйра в «вопиющем вмешательстве» во внутренние дела страны.

«Присутствие посла Великобритании на местном собрании в Тегеране рассматривается как вопиющее вмешательство во внутренние дела Ирана и противоречие принципам дипломатических отношений», — говорится в заявлении иранского МИД.

Отмечается, что ведомство призывает британское посольство в Тегеране к «немедленному прекращению любого вмешательства и провокационных действий», в случае продолжения подобных действий оно не ограничится вызовом посла.

«Каждая новая британская ошибка будет встречена жестким и соответствующим ответом со стороны Ирана, британское правительство будет нести за это полную ответственность», — заявили в МИД.

Ранее МИД Великобритании выразил решительный протест иранскому послу в связи с задержанием главы британской миссии Роберта Макэйра в Тегеране.

Макэйр был задержан 11 января в Тегеране на месте проведения протестов у университета.

По его словам, он пришёл на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолёта, сбитого по ошибке 8 января иранскими военными.

В МИД Ирана уточнили, что посол Британии был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда официально подтвердился его статус.

В МИД Британии, Германии и в Евросоюзе осудили задержание Макэйра.