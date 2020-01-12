В МИД Ирана объяснили временное задержание посла Британии

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии Роберт Макэйр был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.

«Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что арестован человек, который утверждает, что он — посол Великобритании, я сказал, что этого не может быть! Только после разговора с ним по телефону я с удивлением убедился, что это действительно он. Его освободили 15 минут спустя», — написал Аракчи в Twitter.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием Макэйра.

В воскресенье, 12 января, агентство Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.

Макэйр заявил, что пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.