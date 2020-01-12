В ЕС прокомментировали временное задержание посла Британии в Иране

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.

«Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роба Макэйра в Иране. Необходимо проявлять полное уважение к Венской конвенции. Евросоюз призывает к деэскалации и пространству для дипломатии», — написал он в Twitter.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах.

Позднее Макэйр заявил, что пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.