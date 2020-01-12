В Германии осудили временное задержание посла Британии в Иране

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В МИД ФРГ решительно осудили задержание в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.
В Германии осудили временное задержание посла Британии в Иране
  • Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр / @HMATehran
  • Twitter

Как информирует ведомство в Twitter, такие действия являются «абсолютно неприемлемым нарушением международного права».

«Мы решительно осуждаем эти действия. Соблюдение элементарных правил в международных отношениях отвечает интересам всех сторон», — говорится в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием Макэйра.

В воскресенье, 12 января, агентство Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах после того, как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.

Макэйр заявил, что пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.

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