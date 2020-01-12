В Германии осудили временное задержание посла Британии в Иране
- Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр / @HMATehran
Как информирует ведомство в Twitter, такие действия являются «абсолютно неприемлемым нарушением международного права».
Temporary detention of the UK Ambassador to Tehran by Iranian security forces is a completely unacceptable violation of international law. We strongly condemn this action. Compliance with the most elementary rules of international conduct is in the interest of all.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 12 января 2020 г.
«Мы решительно осуждаем эти действия. Соблюдение элементарных правил в международных отношениях отвечает интересам всех сторон», — говорится в сообщении.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием Макэйра.
В воскресенье, 12 января, агентство Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах после того, как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.
Макэйр заявил, что пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.