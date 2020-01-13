МИД Британии выразил протест Ирану в связи с задержанием своего посла

МИД Великобритании выразил решительный протест иранскому послу в связи с задержанием главы британской миссии Роберта Макэйра в Тегеране. Об этом заявили в канцелярии британского правительства.

«Иранский посол сегодня (13 января. — RT) был вызван в МИД для выражения нашего решительного протеста. Задержание было неприемлемым нарушением Венской конвенции, это необходимо расследовать», — цитирует представителя кабмина РИА Новости.

Лондон также потребовал от Тегерана гарантий, что «подобное больше не повторится».

Макэйр был задержан 11 января в Тегеране на месте проведения протестов у университета.

По его словам, он пришёл на поминальную службу по жертвам крушения украинского пассажирского самолёта, сбитого по ошибке 8 января иранскими военными.

В МИД Ирана уточнили, что посол Британии был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда официально подтвердился его статус.

В МИД Британии, Германии, а также в Евросоюзе осудили задержание дипломата.