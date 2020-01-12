ЕС ожидает прозрачного расследования Ираном авиакатастрофы

Евросоюз ожидает проведение Ираном «прозрачного» расследования крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране с соблюдением международных стандартов.

Согласно заявлению европейской внешнеполитической службы, ЕС ожидает, что Иран «продолжит полное сотрудничество и проведёт всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам».

Ранее командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде объяснил задержку объявления Генштабом ВС Ирана причины крушения украинского лайнера.

Инцидент произошёл 8 января, пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Позднее в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.