EASA рекомендовало прекратить коммерческие полёты над Ираком

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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало национальным авиационным властям Евросоюза прекратить коммерческие полёты над Ираком.

«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полётов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — цитирует РИА Новости представителя агентства Джанет Норткот.

По её словам, некоторые страны ЕС уже сообщили об этом своим авиакомпаниям и «несколько авиакомпаний отреагировали на риск, скорректировав свои маршруты».

Отмечается, что параллельно идёт работа EASA с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС «над полной оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе».

Ранее, как передавал Пятый канал, компания «Аэрофлот» заявила о разработке альтернативных маршрутов рейсов после рекомендаций Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет. 

Позднее Boeing 737 украинской авиакомпании вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

Подробнее — в материале RT.

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