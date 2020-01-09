EASA рекомендовало прекратить коммерческие полёты над Ираком

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало национальным авиационным властям Евросоюза прекратить коммерческие полёты над Ираком.

«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полётов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — цитирует РИА Новости представителя агентства Джанет Норткот.

По её словам, некоторые страны ЕС уже сообщили об этом своим авиакомпаниям и «несколько авиакомпаний отреагировали на риск, скорректировав свои маршруты».

Отмечается, что параллельно идёт работа EASA с Еврокомиссией и национальными властями стран ЕС «над полной оценкой ситуации, чтобы определить меры, необходимые для обеспечения безопасности авиации в регионе».

Ранее, как передавал Пятый канал, компания «Аэрофлот» заявила о разработке альтернативных маршрутов рейсов после рекомендаций Росавиации российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет.

Позднее Boeing 737 украинской авиакомпании вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.

Подробнее — в материале RT.