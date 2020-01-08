Иран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что иракские власти были предупреждены о готовящемся иранском ракетном ударе по базам США в Ираке.
Иран предупредил Ирак о ракетных ударах по базам США
  • © IRAN PRESS
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский МИД.

«Иран оповестил правительство и Вооружённые силы Ирака о мерах, принятых минувшей ночью», — указал Зариф.

Вместе с этим министр добавил, что присутствие США в Ближневосточном регионе не приносит ничего, кроме деструктивных последствий.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум базам Соединённых Штатов на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших. Также журналисты, ссылаясь на источник, писали, что американские военные были заранее оповещены о ракетных ударах Ирана в Ираке.

Позднее в НАТО прокомментировали ракетный удар Ирана по силам США.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда» оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале RT.

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