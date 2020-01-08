Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия

Короткая ссылка
Соединённые Штаты и Иран должны немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство для диалога. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия
  • Reuters

«Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать всё возможное для возобновления переговоров», — написала она в Twitter.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.

3 января в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить