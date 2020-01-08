Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия
- Reuters
«Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать всё возможное для возобновления переговоров», — написала она в Twitter.
В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.
3 января в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.