Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия

Соединённые Штаты и Иран должны немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство для диалога. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать всё возможное для возобновления переговоров», — написала она в Twitter.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.

3 января в результате ракетного удара США по окрестностям международного аэропорта в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.