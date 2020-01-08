Ларионов прокомментировал своё заявление о коррупции в ВХЛ и МХЛ

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов объяснил своё заявление о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ).

«То, что я сказал, — это история не сегодняшнего дня. Эта история длится уже долгие годы. Мы сейчас пытаемся создать с Федерацией хоккея России горячую линию для того, чтобы тренеры, судьи, руководители школ и родители могли обращаться и говорить о каких-то нарушениях. Доходят телефонные звонки, люди просят помочь. Сообщают конкретные факты — то, что происходит на самом деле. Мы пытаемся это дело искоренить для того, чтобы у нас был чистый спорт. Более чистый, правильный, профессиональный. Чтобы мы не теряли таланты, которые у нас есть. В этом был мой посыл», — сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно о конфликте между Ларионовым и КХЛ.